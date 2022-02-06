Украинская телеведущая и актриса Руслана Писанка потеряла сознание на сцене Дома офицеров Вооруженных Сил Украины в Киеве.

Инцидент произошел 4 февраля во время спектакля "Поезд "Одесса-мама", в котором заняты такие известные актеры как Олег Филимонов и Виктор Андриенко.

Происшествие попало на видео. На нем можно увидеть, как Писанка танцует на сцене, а потом внезапно падает. К ней устремились другие актеры, они обратились к зрителям с вопросом, есть ли них врач.

После того, как видео разлетелось по соцсетям, 56-летняя актриса сообщила о своем состоянии в своем Facebook.

Чтобы всех успокоить, пишу вам, что чувствую после потери сознания. На поклоне на нашем спектакле "Поезд "Одесса-мама" мы с актерами танцуем короткий танец. Я это делаю на каблуках и, наверное, в этот раз вовремя не сманеврировала. Сделала неосторожное движение и упала. Показалось, что подвернула ногу. Может потому что в зале театра было холодно и мышцы оказались не разогретыми. А может быть, - просто неудачно оступилась и упала. Вынуждена константировать диагноз – у меня перелом ноги со смещением. К сожалению, без операции не пройдет.

Руслана Писанка сообщила, что находится в одной из киевских государственных больниц - лежит на вытяжке.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что актер из "Гарри Поттера" потерял сознание во время игры в гольф.