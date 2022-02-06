Руслана Писанка потеряла сознание на сцене (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Украинская телеведущая и актриса Руслана Писанка потеряла сознание на сцене Дома офицеров Вооруженных Сил Украины в Киеве.
Инцидент произошел 4 февраля во время спектакля "Поезд "Одесса-мама", в котором заняты такие известные актеры как Олег Филимонов и Виктор Андриенко.
Происшествие попало на видео. На нем можно увидеть, как Писанка танцует на сцене, а потом внезапно падает. К ней устремились другие актеры, они обратились к зрителям с вопросом, есть ли них врач.
После того, как видео разлетелось по соцсетям, 56-летняя актриса сообщила о своем состоянии в своем Facebook.
Чтобы всех успокоить, пишу вам, что чувствую после потери сознания. На поклоне на нашем спектакле "Поезд "Одесса-мама" мы с актерами танцуем короткий танец. Я это делаю на каблуках и, наверное, в этот раз вовремя не сманеврировала. Сделала неосторожное движение и упала.
Показалось, что подвернула ногу. Может потому что в зале театра было холодно и мышцы оказались не разогретыми. А может быть, - просто неудачно оступилась и упала.
Вынуждена константировать диагноз – у меня перелом ноги со смещением. К сожалению, без операции не пройдет.
Руслана Писанка сообщила, что находится в одной из киевских государственных больниц - лежит на вытяжке.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что актер из "Гарри Поттера" потерял сознание во время игры в гольф.
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