В понедельник, 7 февраля, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали народного депутата Сергея Кузьминых по подозрению в получении взятки в размере 558 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Только что НАБУ и САП задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тысяч грн неправомерной выгоды. Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

28 января НАБУ сообщило, что при получении взятки в размере 558 тыс. грн детективы задержали действующего народного депутата Сергея Кузьминых. Тогда его отпустили из-за депутатского иммунитета и вызывали повесткой в ​​следственные органы. С тех пор народный депутат повестки игнорирует, в органы следствия не появляется.

По данным следствия, осенью 2021 года представителю частной компании намекнули, что если она планирует поставлять медицинское оборудование в больницы Житомирской области, этот вопрос надо предварительно согласовать с одним из народных депутатов Украины. Вскоре такой "контакт" между парламентарием и представителем компании произошел. Депутат Кузьминых пообещал содействие, которое фактически сводилось к обеспечению победы в тендерах по закупке оборудования за счет бюджета.

Первым объектом такого сотрудничества стало коммунальное предприятие "Больница № 2 им. В.П. Павлусенко", которое, согласно договоренностям между нардепом и представителем компании, закупило медицинское оборудование на 40 млн. грн.

В ответ нардеп намекнул, что его "услуги" не являются бесплатными и составляют 30% от сумм договоров, заключенных с больницей. После получения оплаты от больницы по одному из тендеров (за систему ультразвуковой диагностики), нардеп попросил передать ему 30% от суммы договора - 558 тыс. грн.

Кузьминых планировал применить такую ​​же схему и в отношении других договоров в будущем, в частности, на поставки МРТ (30% от 37,499 млн грн - 11,25 млн. грн) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30%,19 млн грн - 398,33 тыс. грн).

Напомним, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "шокирован" тем, что его однопартийца - народного депутата Сергея Кузьминых задержало НАБУ во время получения взятки.