Нидерландская конькобежка Ирен Вюст завоевала золотую медаль на дистанции 1 500 метров на Олимпийских играх в Пекине.

Голландка преодолела дистанцию за 1 минуту 53,28 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Второе место заняла японка Михо Такаги (отставание - 0,44 секунды), третье - Антуанетта де Йонг из Нидерландов (+1,54).

Для Вюст это стало уже шестое олимпийское золото. Таким образом она повторила конькобежный рекорд, принадлежавший советской легенде Лидии Скобликовой. Кроме того, голландка завоевала золото уже на пятых подряд Играх.

Теперь на счету 35-летней голландки 12 медалей Олимпийских иг: 6 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль, что тоже является рекордом по общему числу наград среди женщин в этом виде спорта. Ранее Вюст становилась победительницей Олимпиад в Турине (3000 м), Ванкувере (1500 м), Сочи (командная гонка) и Пхенчхане (1500 м).

Кроме того, Вюст 15 раз побеждала на отдельных дистанциях на чемпионатах мира и 7 раз выигрывала золото в многоборье.

Нидерландская конькобежка Ирен Вюст/РИА Новости

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