Нидерландская конькобежка Ирен Вюст победила на пятой Олимпиаде подряд [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Нидерландская конькобежка Ирен Вюст завоевала золотую медаль на дистанции 1 500 метров на Олимпийских играх в Пекине.
Голландка преодолела дистанцию за 1 минуту 53,28 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Второе место заняла японка Михо Такаги (отставание - 0,44 секунды), третье - Антуанетта де Йонг из Нидерландов (+1,54).
Для Вюст это стало уже шестое олимпийское золото. Таким образом она повторила конькобежный рекорд, принадлежавший советской легенде Лидии Скобликовой. Кроме того, голландка завоевала золото уже на пятых подряд Играх.
Теперь на счету 35-летней голландки 12 медалей Олимпийских иг: 6 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль, что тоже является рекордом по общему числу наград среди женщин в этом виде спорта. Ранее Вюст становилась победительницей Олимпиад в Турине (3000 м), Ванкувере (1500 м), Сочи (командная гонка) и Пхенчхане (1500 м).
Кроме того, Вюст 15 раз побеждала на отдельных дистанциях на чемпионатах мира и 7 раз выигрывала золото в многоборье.
Нидерландская конькобежка Ирен Вюст/РИА Новости
Ранее "Подробности" писали о канадском сноубордисте Максансе Парро, который в 2019 году победил рак, а теперь стал олимпийским чемпионом Пекина-2022.
по теме
Канадский сноубордист Максанс Парро завоевал золотую медаль в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине. В конце 2018 года у Максанса диагностировали болезнь Ходжкина - злокачественное онкологическое заболевание лимфоидной ткани
Ван дер Пул завоевал свое первое олимпийское "золото"
Предыдущее высшее достижение принадлежало россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямовул
Сборная Украины выбрала знаменосцем на ОИ фигуристку из группы россиянина Жулина
Физическая нагрузка помогает снизить риск заражения COVID-19. Во время занятий спортом увеличивается выработка гормонов FNDC4 и FNDC5, которые снижают вероятность заболевания. Пациенты с ожирением, напротив, больше подвержены заражению, чем люди с нормальным весом
З бойкотом, бо майже ніхто зі світових лідерів на відкриття не приїхав. Хтось прямо заявив, на знак протесту - проти порушення прав людини у Піднебесній, хтось - прикрився Ковідом. До речі, коронавірус - те, що визначає олімпійську реальність.