Із надією на повернення. У Кропивницькому люди чекають, коли відновлять їхній будинок, пошкоджений вибухом газу 2 лютого. Тоді, нагадаю, загинув чоловік, ще троє людей зазнали опіків. А мешканців одного з під'їздів довелося відселити. Нині в підвалі під ним почали встановлювати опорні балки.

Чи зможуть люди повернутись у свої квартири? Дізнавалися наші кореспонденти.

Залізні опори, зварювальні роботи та десятки працівників. У підвалі будинку, де другого лютого рвонув газ і зруйнував десятки квартир почали встановлювати опорні балки, аби укріпити багатоповерхівку.

Лише після завершення цих робіт усе оцінить спеціальна комісія. Вона визначить, чи можна людям із другого під'їзду повернутися в свої помешкання. Бо наразі його визнано аварійним.

Людмила Запорожець, начальниця ЖЕО № 4:

По другому під'їзду, на жаль, ще неможливо туди заходити люди виселились, з другого і з першого з правої частини, хлопці проводять роботи, небезпечно, щоб туда хтось ходив.

Мешканці квартир цього під'їзду навіть речі свої не можуть забрати.

Олена Рекічинська, мешканка аварійного під'їзду:

Поки сидимо в родичів, чекаємо, щоб можна було зайти якісь речі взяти першої необхідності. Страшно, опори вставляють, ну щоб він не завалився, експертизи ще немає, чи можна його вводити в експлуатацію чи ні. Нам залишається тіки чекати.

Тимчасовий прихисток у місцевому готелі надали сімом мешканцям будівлі коштом міського бюджету. Згодом їх планують пересилити в місцеві гуртожитки. У будинку наразі відновили всі комунікації, окрім газопостачання.

Тетяна Коваленко, родичка мешканки будинку:

Нє, жить неможливо, щас будем мінять батареї, потому що прорвали батареї, от мороза видно прорвали батареї, бо холодно було, провєряєм систему отоплєнія, он рєбята ставлять вікна, город канєшно молодец все быстро делают, мы не ожидали.

На ремонтні роботи в постраждалому від вибуху будинку з міського бюджету виділили два з половиною мільйони гривень. У квартирах, де вибуховою хвилею повибивало шибки - комунальники вставляють нові. А замінити треба майже дев'яносто вікон у помешканнях та близько пів сотні у під'їздах.