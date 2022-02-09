Компания Alfa Romeo представила серийный вариант кроссовера Tonale, который выполнен в стилистике одноименного концепт-кара 2019 года.

Новинка, которая заменит в гамме Alfa Romeo хэтчбек Giulietta, построена на платформе FCA Small Wide от кроссовера Jeep Compass. По агрегатам Tonale частично унифицирован с гибридными Jeep.

В линейку модификаций Alfa Romeo Tonale войдут:

130-сильный 1,6-литровый турбодизель с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

130- и 160-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор с 7-ступенчатым "роботом" со встроенным в него 48-вольтовым электромотором мощностью 20 л.с. и передним приводом.

256-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Топовой версией станет 275-сильный гибрид на базе 1,3-литрового бензинового турбомотора и 122-сильным электромотором в сочетании с 6-ступенчатым "автоматом" и полным приводом. Батарея на 15,5 кВтч позволяет проехать на электротяге до 60 км.

Режим Dual Power обеспечивает максимальную производительность, гарантированную максимальной мощностью двух двигателей. Кнопка EMOZIONE обеспечивает точную регулировку педали газа, более эффективное торможение и более быструю реакцию рулевого колеса.

В естественном режиме переключение между электрическим и бензиновым двигателем происходит полностью автоматически.

С настройкой Advanced Efficiency, разработанной для максимальной эффективности потребления, Tonale будет использовать только электрическую тягу.

На рынок новый Alfa Romeo Tonale выйдет в двух комплектациях Super и Ti, для которых будут доступны пакеты опций Sprint и Veloce, отличающиеся уровнем оснащения и декором.

Выпуск кроссовера наладят на заводе в Италии, а продажи на европейском рынке начнутся осенью 2022 года.

Как сообщали "Подробности", все новые автомобили итальянской компании Alfa Romeo с 2027 года будут оснащаться только электрическими силовыми установками.