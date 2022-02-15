Одіозна спроба порушити суверенітет України - США про "Л/ДНР" [ Редактировать ]
Черговою одіозною спробою порушити суверенітет України та явним порушенням Мінських угод назвали рішення Держдуми РФ у США. Ми - разом з Україною, - йдеться в реакції Посольства США в Україні на голосування в російській Думі.
Тим часом уряд США продовжує курс на підтримку України - і не лише військову. Вашингтон запропонував Києву гарантії суверенних кредитів на суму до мільярда доларів - для підтримання економічних реформ і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена. Він зазначив, що такі заходи допоможуть Україні забезпечити економічну стабільність та процвітання в "умовах дестабілізаційної поведінки Росії".
по теме
Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля. Об этом заявил президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО, сообщили издание Politico со ссылкой на источники
В пятницу, 11 февраля, президент США Джо Байден провел встречу с мировыми лидерами и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом
Саме тому у Вашингтоні "діють дуже обережно". При цьому речник оборонного відомства стверджує, що, за даними супутникового спостереження, Москва й досі стягує війська до українських кордонів.
В среду, 9 февраля, Украину посетил министр иностранных дел Испании
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ЕС и США готовы "оперативно реализовать" всеобъемлющий пакет санкций против России