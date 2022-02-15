Черговою одіозною спробою порушити суверенітет України та явним порушенням Мінських угод назвали рішення Держдуми РФ у США. Ми - разом з Україною, - йдеться в реакції Посольства США в Україні на голосування в російській Думі.

Тим часом уряд США продовжує курс на підтримку України - і не лише військову. Вашингтон запропонував Києву гарантії суверенних кредитів на суму до мільярда доларів - для підтримання економічних реформ і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена. Він зазначив, що такі заходи допоможуть Україні забезпечити економічну стабільність та процвітання в "умовах дестабілізаційної поведінки Росії".