У СБУ заявили, що ФСБ вербувала українців для диверсій у Росії

Кажуть: операцію росіян вони зірвали. Її суть була в тому, щоб кілька громадян України влаштували на території Федерації провокації, а потім у цих диверсіях звинуватити офіційний Київ.