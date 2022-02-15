Більшість регіонів розпочинає багатоетапні контрдиверсійні навчання [ Редактировать ]
Сьогодні Служба безпеки України розпочинає багатоетапні контрдиверсійні навчання. Відбуватимуться вони в більшості регіонів, основну увагу зосередять на прикордонних районах.
Під час тренувань відпрацюють взаємодію силовиків та органів влади, виявлення та затримання диверсантів, а також посилення захисту стратегічних об'єктів. Триватиме вишкіл до початку березня. Жителів просять із розумінням поставитися до можливих незручностей.
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