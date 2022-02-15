Перша ракетка світу Новак Джокович готовий розпрощатися зі спортивною кар'єрою через відмову від вакцинації. Легендарний тенісист уперше після депортації з Австралії дав розгорнуте інтерв'ю. Джокович запевняє, що ніколи не був антиваксом. Як спортсмен пояснює свою позицію - розповість Світлана Чернецька.

Його вважають найкращим тенісистом усіх часів та народів. Першою ракеткою світу Новак Джокович став одинадцять років тому. І хоча титул кілька разів вислизав із його рук, спортсмен знову й знову доводив своє чемпіонство. От і на турнірі Великого Шолома в Австралії минулого місяця - він вважався фаворитом. Але трофей залишився недосяжним через скандальну депортацію з країни.

Як ви почуваєтеся, пане Джокович?

Затримання на кордоні, арешт, два судові розгляди і зрештою - скасування візи. Тенісист вимушено залишив Австралію через намагання оминути правила. До чемпіонату допускалися лише вакциновані учасники. А Джоковичу вдалося домогтися звільнення за медичними показаннями. Його депортували, щоб не розпалювати антивакцинаторський рух в країні. Хоча сам тенісист запевняє, що дитиною отримав усі щеплення і в майбутньому не виключає можливості імунізації проти ковіду.

Новак Джокович, Перша ракетка світу:

Я ніколи не був проти вакцинації. Розумію, що люди в усьому світі докладають великих зусиль, щоб упоратися з цим вірусом і якнайшвидше покласти край пандемії. Пів світу вже вакциновано, і я це повністю поважаю. Але я завжди підтримував свободу вибору - що ви даєте своєму тілові.

Тенісист пояснює - дуже прискіпливий до всього, що потрапляє в його організм - чи то спортивні напої, чи то вітамінні добавки, чи навіть вода. Що ж до протиковідних вакцин, каже, немає достатньої інформації щодо їхньої ефективності. Тому згоди на ін'єкцію й не дає. Хоча в усьому світі вже ввели понад 10 мільярдів доз вакцин, а їхню безпечність моніторять щотижня. Та хай там що говорив тенісист, він уже став зіркою руху антиваксів.

Марко Стругалович, прихильник Новака Джоковича:

На мою думку, він уже увійшов в історію героєм, людиною, яка бореться з цим злим "коронацирком". Він довічний чемпіон, хай би що сталося в майбутньому.

Майбутнє ж тенісиста - доволі туманне. Бо більшість світових турнірів, як і австралійський, вимагають повної вакцинації спортсменів. Це стосується французького "Ролан Гарроса", англійського Вімблдона та американського Us Open. І Джокович запевнив, що принципово готовий пожертвувати своєю кар'єрою та відмовитися від заповітної мрії. Спортсмен сподівався встановити світовий рекорд із кількості титулів Великого Шолома.

Антивакцинаторська позиція Джоковича вже похитнула його репутацію. Чимало любителів тенісу відвернулися від гравця й обіцяють не дивитися матчів за його участю.