Обговорили ситуацію навколо України сьогодні і в Європарламенті - у дебатах узяла участь безпрецедентно велика кількість євродепутатів. Докладніше про дискусію, що стосувалася нашої країни - Олена Абрамович.

Від дев'ятої ранку майже до першої години дня. Стільки тривали дебати в Європарламенті про Україну та російську загрозу. Зазвичай на справи закордонні тут відводять годину. Та це питання нагальне для такої кількості парламентарів, що дискусія триває чотири години.

Яак Медісон, євродепутат від Естонії:

135 тисяч військ на кордонах. Звісно, цього не достатньо, щоб захопити всю Україну. Проте цілком достатньо для продовження дій на Сході України. Російський парламент визнав Донецьк і Луганськ незалежними. І їм знадобиться лише кілька днів, щоб попросити про військову допомогу в Росії.

Наталі Луазо, євродепутатка від Франції:

Нам оголошують, що відведуть частину військ. І водночас на Україну здійснюють чергову кібератаку. А Володимир Путін звинувачує її в геноциді на Донбасі, який існує лише в його уяві. Тільки сам Путін, і ніхто інший, погрожує застосувати силу.

Усі, за винятком кількох крайніх лівих та правих депутатів, у своїх виступах підтримують Україну. Нагадують керівникам Єврокомісії та Євроради, що давно попереджали, якою енергетичною загрозою для ЄС стане "Північний потік". І вимагають негайно запровадити санкції проти газогону та РФ. А Києву дати більше шансів для інтеграції.

Сергій Лагодинський, євродепутат від Німеччини:

Ми мусимо перервати співпрацю з Росією в енергетичній сфері. Другий "Північний потік" - це не частина санкцій. Він неприйнятний за будь-яких обставин.

Вітольд Ващиковський, євродепутат від Польщі:

Зараз слушна нагода посилити співпрацю з Україною - відкрити шлях для неї, Грузії та Молдови до членства в Євросоюзі. Також ці країни слід приєднати до єдиного ринку ЄС, за прикладом Швейцарії. Економічний успіх України зараз просто необхідний.

Щоб підтримати Україну економічно, депутати проголосували за надання макрофінансової допомоги - мільярд 200 мільйонів євро, про що кілька тижнів тому оголосила Єврокомісія. Ну і свої промови чимало з парламентарів закінчували гаслом: