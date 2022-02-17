Спростовують заяви Кремля про відведення і британська розвідка, і Держдеп

Українська розвідка не підтверджує відходу російських військ від українського кордону. Таке заявив міністр оборони України Олексій Резніков - повідомляє Ройтерс. За словами Резнікова, деескалація означатиме відведення російських військ, техніки та озброєння. Ідеться і про ту зброю, що нині задіяна у Білорусі на "навчаннях".

Також спростовують заяви Кремля про відведення і британська розвідка, і Держдеп. Ба більше, за їхніми даними, РФ і далі нарощує війська біля українських кордонів. А до рубежів прямують додаткові російські броньовані машини, вертольоти та польові шпиталі.

В адміністрації президента США повідомляють, що Росія збільшила кількість армійців довкола України ще на 7 тисяч. Також супутникові знімки з новими підрозділами російських вояків опублікувала компанія Максар, що постійно відстежує ситуацію довкола наших кордонів.