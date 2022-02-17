Держсекретар США Тоні Блінкен озвучив в ООН плани можливого нападу на Україну, який - за його словами - може статися найближчими днями. І попередив про можливу фабрикацію обстрілу чи навіть теракту, в якому Москва звинуватить - Україну. Аби виправдати агресію. Дмитро Анопченко - про виступ глави Держдепу та реакцію на нього.

Засідання щодо Мінських угод Росія визначила одним зі своїх пріоритетів на лютий. Саме цього місяця Федерація головує в Раді Безпеки ООН. Дату вони оголосили заздалегідь. Тож у Києва й міжнародних партнерів був час визначитися - як реагувати? Поле для обговорення широке: скупчення військ і загроза на кордонах. І всі розуміли, що саме про це й говоритиме, наприклад, представник США. Але у виступі Ентоні Блінкена пролунали слова, яких у цьому залі не чекали.

Ентоні Блінкен, Державний секретар США:

Наша інформація чітко свідчить, що російські сили - включно із сухопутними військами, літаками, кораблями - готуються здійснити атаку на Україну найближчими днями. Ми не знаємо точно, як розгортатимуться події. Перше: Росія планує штучно створити привід для цих атак. Це може бути насильницька подія, в якій Росія звинуватить Україну, чи звинувачення, які Росія висуне українській владі.

Блінкен каже - розуміє, що Штатам зараз пригадають минулі помилки, яких припускалася американська розвідка. Але хай краще його потім звинувачують у перевищенні рівня небезпеки, ніж зараз промовчати, а напад - станеться, використавши надумані звинувачення проти України.

Ентоні Блінкен, Державний секретар США:

Це може бути сфабрикований так званий терористичний акт - вибух бомби на території Росії, вигадане винайдення масових поховань, удар із дронів по цивільному населенню. Це фейкова - і навіть реальна - атака, використовуючи хімічну зброю. Росія може подати ці події, як етнічний конфлікт чи геноцид.

Озвучивши ці дані розвідки з Оонівської трибуни, Штати намагаються запобігти такому розвитку подій. І водночас попередити Москву - про її наміри відомо, в реальність таких звинувачень проти Києва - якщо вони після цього з'являться - ніхто не повірить. Можливий розвиток подій Блінкен описує так:

Ентоні Блінкен, Державний секретар США:

Російська влада може видати заяву - що мають захистити громадян Росії чи етнічних росіян в Україні. Далі - запланована атака почнеться. Російські снаряди й бомби розриватимуться по всій Україні. Зв'язок буде припинено, кібератаки блокуватимуть ключові українські установи… Після цього російські танки й солдати вдарять по цілях, які вже визначені й передбачені в детальних планах. Ми думаємо, що одна з цих цілей - українська столиця, Київ.

Цей виступ і - головне - факти, які під час нього пролунали, повністю змінили й тон засідання, й повідомлення з приміткою "терміново", які миттєво розіслала преса. На підтримку України виступила Велика Британія.

Якщо Росія обере таки здійснити атаку, використовуючи дезінформацію як привід, це покаже, що Росія ніколи серйозно й не розглядала дипломатичний шлях. Не має бути сумнівів: будь-яке вторгнення в Україну стане грандіозною стратегічною помилкою і гуманітарною катастрофою, які ми зустрінемо силою - включно зі значними скоординованими санкціями.

Від Росії зажадали чітко - просто тут, у залі Радбезу пообіцяти, що нападу не буде.