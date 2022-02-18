Україна, Польща та Сполучене Королівство створили безпеково-економічний альянс [ Редактировать ]
Україна, Польща та Сполучене Королівство створили безпеково-економічний альянс. Це буде новий формат співпраці - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Напередодні він зустрівся з британською колегою Ліз Трасс, обговорили подробиці взаємодії.
Держесекретарка запевнила, що Британія стоятиме пліч-о-пліч з українським народом на тлі загрози вторгнення РФ. Та вкотре закликала Росію схаменутися і відвести війська від українських кордонів.
Ліз Трасс, держсекретар у закордонних справах Великої Британії:
Ми підтримуємо Україну - надаємо озброєння та інструкторів. Будуть і інші проекти з підтримки. Щодо Росії - то вкотре зазначу: вона має припинити ескалацію. Я кажу це тут і казала на зустрічі з Лавровим. Росія все ще може вдатися до деескалації. І не штовхати себе у прірву. Бо за вторгнення вона заплатить велику ціну.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Британія і Польща стоятимуть пліч-о-пліч .
по теме
Європа продовжує шукати нові шляхи стримування Росії. Із цією метою в Лондоні зустрілися міністри оборони Великої Британії і Польщі. Варшава переживає не лише за мир в Україні, а й за свій добробут.
Варшава переживає не лише за мир в Україні, а й за свій добробут. Бо якщо в сусідів розпочнеться війна, Польща захлинеться від потоку біженців.
А також, за його словами, світ має зафіксувати, що атаку здійснили з окупованих територій, які контролює Росія.
У ньому взяли участь прості українці, наші захисники на фронті, представники громадських організацій, урядовці і перші особи держави.
Через звістки з українського кордону Борису Джонсону довелося перервати візит до графства Камбрія. У Лондоні на нього вже чекав оновлений звіт розвідки щодо можливого нападу на Україну.