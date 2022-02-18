Україна, Польща та Сполучене Королівство створили безпеково-економічний альянс. Це буде новий формат співпраці - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Напередодні він зустрівся з британською колегою Ліз Трасс, обговорили подробиці взаємодії.

Держесекретарка запевнила, що Британія стоятиме пліч-о-пліч з українським народом на тлі загрози вторгнення РФ. Та вкотре закликала Росію схаменутися і відвести війська від українських кордонів.

Ліз Трасс, держсекретар у закордонних справах Великої Британії:

Ми підтримуємо Україну - надаємо озброєння та інструкторів. Будуть і інші проекти з підтримки. Щодо Росії - то вкотре зазначу: вона має припинити ескалацію. Я кажу це тут і казала на зустрічі з Лавровим. Росія все ще може вдатися до деескалації. І не штовхати себе у прірву. Бо за вторгнення вона заплатить велику ціну.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: