Американські солдати розпочали навчання у Польщі [ Редактировать ]
Американські солдати розпочали навчання у Польщі, неподалік українського кордону. Вояки двох країн відпрацьовували різні схеми та прийоми, зокрема, з використанням військової техніки. Після посилення американського контингенту у лютому, кількість вояків США у Польщі сягнула 10 тисяч. Як заявили у польському міноборони, країна та її партнери "послідовно посилюють безпеку східного флангу НАТО". У Держдепі США зазначили, що такі дії НАТО оборонні та співрозмірні навчанням, що Росія проводить на території Білорусі.
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