За сто років трамплін ремонтували лише раз

Чемпіонат України зі стрибків з трампліна та лижного двоборства відбувся на Прикарпатті у Ворохті. Змагання всеукраїнські, от тільки учасників - обмаль. Чому занепадає цей спорт, знають мої колеги.

Майже п'ятдесят учасників з'їхалися у Ворохту - на чемпіонат України зі стрибків з трампліна та лижного двоборства. Віталій - наймолодший. Йому лише одинадцять.

Віталій Друшків, учасник чемпіонату України зі стрибків з трампліна та лижного двоборства з Ворохти:

Я прийшов через тата. Він теж колись цим займався. А я займаюся вже п'ять років. - У тебе яке найбільше досягнення? - 67 метрів. Хочу йти дальше і вигравати.

Хлопець зробив спуск на реконструйованому трампліні… Каже: у порівнянні зі старим - різниця шалена.

Віталій Друшків, учасник чемпіонату України зі стрибків з трампліна та лижного двоборства з Ворохти:

Зараз набагато краще і легше. Трампліни нові, зовсім інше покриття, приземлення інакше.

Такі змагання у Ворохті проводять щороку. Бо лише тут єдиний в Україні 90-метровий трамплін. Його збудували ще сто років тому. І відтоді - лише раз ремонтували.

Віталій Додюк, учасник чемпіонату України зі стрибків з трампліна та лижного двоборства з Верховини:

Не знаю хто це дозволяв проводити на цих трамплінах, це було нереально проводити. Тому що ти падаєш, і в тебе о такі штирі можуть забиватися в тіло, всюди. В ногу в року. Це небезпечно було.

Останні десять років цей популярний вид спорту в Україні стрімко занепадає, - розповідають в олімпійському комітеті. Нині професійні трампліни є лише на Івано-Франківщині та Тернопільщині. Але вони - у жалюгідному стані.

Мирослав Карабін, голова відділення НОК України в Івано-Франківській області:

Ми втратили стрибки з трампліна Надвірнянщини. Там були трампліни, яких на сьогодні вже на превеликий жаль немає.

Торік обласна рада виділила гроші на заміну штучного покриття на двох трамплінах. Але спортсмени кажуть: вправлятися тут для участі в міжнародних змаганнях - все одно не можна.

Віталій Калініченко, учасник зимових Олімпійських ігор-2022:

Від імені спортсменів ми бажаємо, щоб у нас була і гора розгону нова. Бо якщо ми їдемо на змагання закордон, то трампліни там по градусах і по тому, як зробити там елемент стрибка, там 5-6 днів тренуватися, щоб перейти до змагань із ведучими країнами. Ми тут багато не тренуємося.

Тож поки що - усі тренуються за кордоном. Адже в олімпійській програмі змагання проводять на трампліні потужністю 120 метрів. В Україні такого - немає. Спортсмени мріють, що колись він з'явиться і в нас. А наразі - відпрацьовують майстерність на тому, що є.

У цьогорічному чемпіонаті перше місце посів верховинець - Євген Марусяк - учасник зимових ігор у Пекіні. А в командному змаганні - першість виборола команда з Франківська.