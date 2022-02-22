Настольные компактные электрические плиты приобрели большую популярность. Их можно встретить в малогабаритных квартирах, загородных домах, на дачах.

Основные преимущества подобных плиток заключаются в высокой мобильности, небольших размерах, малом весе, доступной стоимости. В продаже они представлены в огромном ассортименте.

Что представляет собой настольная электрическая плита

Это нечто среднее между варочной поверхностью и обычной плитой. Особенность электрической плитки заключается в отсутствии духового шкафа. Она имеет корпус с подставкой для размещения на столешнице, рабочей поверхности или на любом столе. Модели настольного исполнения могут содержать одну, две или три конфорки.

Традиционные портативные плиты производятся из эмалированной либо нержавеющей стали. Их нагревательные элементы выполнены в виде блина или спирального ТЭНа.

Управление простейших моделей обеспечивается механическими поворотными ручками. Более продвинутые плиты ничуть не уступают варочным поверхностям. Они отличаются от традиционных наличием стеклянной панелью, могут базироваться на индукционной технологии. Эти электрические плиты поддерживают множество режимов и функций, настраиваются кнопками или сенсорной панелью.

Преимущества применения портативных плит

Настольная плита выступает мобильной альтернативой полноразмерной. У современных комплектаций есть множество преимуществ. К числу основных относятся:

простота подключения к обычной сетевой розетке (нет необходимости выводить отдельный кабель, подсоединять баллон с газом и т. д.);

минимальное потребление энергии (самые экономичные индукционные модели);

компактные габариты и небольшой вес (портативные плиты можно брать с собой на дачу, в долгое путешествие, использовать в студенческом общежитии и пр.);

доступная стоимость (мобильная плитка обойдется дешевле, чем варочная панель, полноразмерное оборудование и даже чем микроволновая печь);

универсальность использования (модели с двумя и более конфорками позволяют готовить полноценные обеды, комплексные блюда, супы и др.).

Портативные плиты полностью безопасны. Они дополнены элементами защиты от коротких замыканий, перегревания. Усовершенствованные модели предусматривают наличие опции автоматического отключения после снятия посуды. Благодаря встроенным программам достигается простота готовки, гибкость настроек. Оборудование не выделяет вредных излучений и не сжигает кислород. Это дает возможность использовать его даже в жилых помещениях и в комнатах со слабой системой вентиляции.