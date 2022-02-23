Ситуація на українсько-польському кордоні: українці повертаються додому [ Редактировать ]
А от на українсько-польському кордоні - жодної паніки та ажіотажу. Ніхто не тікає і навіть навпаки - через тривожні новини наші громадяни повертаються додому, щоб у разі потреби стати на захист своїх домівок. У цьому переконалася Сніжана Сидорук - вона побувала в пункті пропуску "Ягодин", який ще називають "воротами в західну Європу" чи не для всієї України. Дивіться.
Більшість подорожніх через пункт пропуску "Ягодин" до ЄС їдуть на роботу. Богдан - возить заробітчан. Цей кордон перетинає кілька разів на тиждень.
Борис Мендрук, житель Тернополя:
Я надіюсь, що війни не буде, але якщо треба буде, беру автомата і пішов до переду. Я можу за кордон втікти, але сенс - як вдома є своя хата.
Із повним багажником стратегічних запасів із Євросоюзу повертається Андрій Попов. Чоловік працював за кордоном пів року. Каже, як зачув тривожні новини про вторгнення, вирішив негайно повернутися. У столиці на нього чекає дружина й трирічна донька.
Андрій Павлов, житель Києва:
Я предложил жене: давай, я заберу тебя к себе - она говорит: не, маму, папу не брошу. А я их не брошу, поэтому короче у меня слезы начинаются.
Сніжана Сидорук, кореспондентка:
Кордон у цьому місці пролягає по річці Західний Буг. Одна половина мосту - українська, а інша вже польська. Зазвичай, на цьому переїзді в Європу стоять у черзі багато машин, які чекають оформлення на той чи інший бік рубежу. Та нині тут майже порожньо.
Пункт пропуску з українського боку працює у звичному режимі. З обмежень - лише карантинні.
Останній раз черги людей та автівок прикордонники в Ягодині бачили лише після новорічно-різдвяних свят, коли українці поверталися на роботу за кордон.
Маргарита Вершиніна, речниця Волинського прикордонного загону:
У напрямку виїзду та в'їзду в Україну однаково близько двох тисяч слідує як на виїзд, так і на в'їзд на територію України. Будь-яких пожвавлень на виїзд з території України у зв'язку з можливістю зовнішньої агресії - на разі не спостерігаєм.
Подорожні справді не панікують. У те, що в Україні почнеться широкомасштабна війна, українці - тут, під боком у НАТО, вірити відмовляються.
Юрій, житель Черкас:
Хто вас предупредит, коли вторгатися будуть, ну це ж детский лепет. Если б вони хотіли напасти, напали б вже давно. Роботу надо робить, а не вони спеціально паніку роблять, економіку ложать і все харашо, да, щоб люди виїхали.
Єдині, хто в Ягодині стоїть у черзі, так це далекобійники. Рух ваговозів ні на мить не припиняється. Нині тут зо дві сотні вантажівок. І це, кажуть прикордонники, звична картина для цього пункту пропуску. Фури їдуть в обидва боки. Іноземці висловлюють підтримку Україні.
Каспер, громадянин Польщі:
Ежели бендже война, то поляки пойдут за Украину.
А українці, які повертаються додому, налаштовані рішуче.
Андрій Павлов, житель Києва:
Мне нада защищать свой дом, мне нада защищать столицу. Мы не имеем права их даже на метр пустить на нашу землю.
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