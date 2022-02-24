Володимир Зеленський опублікував нове звернення [ Редактировать ]
Володимир Зеленський опублікував нове звернення до українців. Послухаймо.
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Путін заявив, що питання кордонів псевдореспублік мають вирішувати... київська влада з ватажками так званих Л/ДНР!
Сьогодні зранку тривають переговори українського президента зі світовими лідерами. А в Росії - Держдума і Рада Федерації ратифікують договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" із псевдореспубліками ДНР/ЛНР. Одноголосно.
Таллінн обіцяє всебічну підтримку Україні. А у Києві тим часом не відкидають можливості розірвання дипломатичних відносин із Москвою. Про це заявив український президент.
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