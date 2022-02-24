Ранок у Великій Британії розпочався із екстреного засідання КОБРА [ Редактировать ]
Ранок у Великій Британії розпочався із екстреного засідання КОБРА. Це зустріч високопосадовців у надзвичайних ситуаціях. Уряд на чолі з прем'єр-міністром обговорили відповідь на російське вторгнення та подальші санкції проти Москви.
До початку робочого дня Борис Джонсон поговорив з президентом Зеленським. Пообіцяв не стояти осторонь. Прем'єр назвав ситуацію катастрофою для нашого континенту. Трохи пізніше очікується його звернення до британської нації з приводу цих подій. А о 19 за Києвом у парламенті Джонсон оголосить про нові санкції проти Москви.
Так само зранку під резиденцією прем'єра на Даунінг-стріт,10 почали збиратися українці та всі небайдужі для демонстрації підтримки Києва та з вимогою введення найжорсткіших санкцій проти Москви. У Лондона просять також про збільшення гуманітарної та військової допомоги.
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Процитую, - "Я вражений жахливими подіями в Україні і вже поговорив із президентом Зеленським, щоб узгодити подальші дії.
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