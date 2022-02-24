Спочатку добрі новини. О 12:15 головнокомандувач Валерій Залужний повідомив, що наступ противника у Чернігівській області, та в зоні ООС було зупинено. Ведуться важкі бої на Харківському напрямку. На об'їзній Харкова спалено чотири танки російських окупантів.

Під контроль України повернуто міста Маріуполь та Щастя. Натепер знищено щонайменше сім літаків і два гелікоптери ворога. Загарбницька армія несе втрати.

Також командування повідомляє про те, що українські прикордонники на острові Зміїному відкинули пропозицію ворога здатися і відбилися від атаки.

Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України: