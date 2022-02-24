Наступ противника у Чернігівській області, та в зоні ООС було зупинено [ Редактировать ]
Спочатку добрі новини. О 12:15 головнокомандувач Валерій Залужний повідомив, що наступ противника у Чернігівській області, та в зоні ООС було зупинено. Ведуться важкі бої на Харківському напрямку. На об'їзній Харкова спалено чотири танки російських окупантів.
Під контроль України повернуто міста Маріуполь та Щастя. Натепер знищено щонайменше сім літаків і два гелікоптери ворога. Загарбницька армія несе втрати.
Також командування повідомляє про те, що українські прикордонники на острові Зміїному відкинули пропозицію ворога здатися і відбилися від атаки.
Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України:
Збройні сили України ведуть тяжкі бої, але ведуть на деяких напрямках. Збройні сили РФ відкинуті, маємо втрати. Безумовно будемо мати втрати... але підкреслю - ЗСУ були готові до всіх сценарних планів РФ і зараз вчиняють активний спротив. Цей спротив буде мати наростаючий характер.
по теме
Ті здійснили атаку ще вранці, але вона захлинулася. Ворог втратив до пів сотні піхотинців і чимало техніки.
Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча". Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій.
У ній вони засуджують необґрунтований напад Росії на Україну. Та зазначені слова підтримки українському народові.
В обласному оперативному штабі підтвердили три обстріли - під прицілом опинилися радіолокаційні станції.
Процедура буде максимально спрощена через агресію Росії. Видача зброї має підсилити діяльність силовиків у забезпеченні правопорядку.