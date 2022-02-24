В Офісі президента повідомили, що наразі Росія обрала чотири сухопутні напрямки вторгнення: Кримський перешийок, Чернігів, Харків та зону ООС. Найкращі справи у наших захисників на сході. Там українці відбили всі спроби ворога прорвати лінію оборони.

На північному кордоні наразі теж все стабільно. А от на Півдні колона російської техніки пройшла далеко вглиб української території. І розділилася на дві групи. Одна вирушила на схід до Мелітополя. Інша - на захід до Херсона. В Офісі президента повідомляють, що колони просуваються повільно. І попереду їх є кому зустріти.

Інші останні новини від МВС:

З території Білорусі випущено чотири балістичні ракети. В південно-східному напрямку.

Війська РФ обстріляли мікрорайон "Східний" у Маріуполі. Пошкоджено житлові будинки. Кількість постраждалих уточнюється.

В Обухівському районі поблизу селища Трипілля збито військовий літак Ан-26 ЗСУ. Попередньо повідомляють, що літак збила ДРГ противника, на борту перебували 14 осіб. Інформація про поранених та загиблих уточнюється.

В Одеській області в Іванівському районі під час обстрілу осколкові поранення отримали 10 військовослужбовців. А в Одесі внаслідок вибуху сталась пожежа по вулиці Новомосковська. Загорілися складські приміщення одного із підприємств. Пожежу ліквідовано. Загиблих та постраждалих немає.

У Вугледарі снаряди російських окупантів уразили місцеву лікарню. Загинули четверо людей. Ще десятеро отримали поранення.