Українські вояки вибили росіян з міста Щастя на Луганщині. Ті здійснили атаку ще вранці, але вона захлинулася. Ворог втратив до пів-сотні піхотинців і чимало техніки.

Серед якої - щонайменше два танки. По обіді з'явилася інформація, що росіяни перевдягаються в цивільне і проникають у місто під виглядом мирних мешканців.

Щоправда поки що вони себе жодним чином не проявили. Українські вояки тримають оборону міста. Бої на околицях тривають. Ворог продовжує нести втрати.