Под Воронежем упал военный Ан-26 (фото) [ Редактировать ]
Российский военный самолет Ан-26 потерпел крушение в Воронежской области. На борту были несколько парашютистов и члены экипажа. По словам очевидцев, в воздухе машина дымилась, по всей видимости, из-за попадания снаряда.
На месте происшествия, помимо обломков, удалось найти семь автоматов Калашникова, 30 рожков к ним, несколько осколочных гранат и другие боеприпасы. Также на земле был найден один погибший, его личность пока устанавливается.
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В Киевской области между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района упал военный самолет ВСУ. На борту находились 14 человек. После падения машина вспыхнула, погибли 5 человек
Зокрема, наголошують, що вжили термінових заходів через ризики авіаційної безпеки - спираючись на термінове повідомлення Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ.
В селе Липецкое Подольского района Одессакой области в результате ракетного удара российской армии погибли 22 человек - 11 мужчин и 11 женщин. Об этом сообщает Одесская ОГА
А в Обухівському районі поблизу селища Трипілля збито військовий літак Ан-26 ЗСУ. Попередньо повідомляють, що літак збила ДРГ противника, на борту перебували 14 осіб.
Ті здійснили атаку ще вранці, але вона захлинулася. Ворог втратив до пів сотні піхотинців і чимало техніки.