Российский военный самолет Ан-26 потерпел крушение в Воронежской области. На борту были несколько парашютистов и члены экипажа. По словам очевидцев, в воздухе машина дымилась, по всей видимости, из-за попадания снаряда.

На месте происшествия, помимо обломков, удалось найти семь автоматов Калашникова, 30 рожков к ним, несколько осколочных гранат и другие боеприпасы. Также на земле был найден один погибший, его личность пока устанавливается.