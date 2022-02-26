Резников обратился к жителям сел: задерживайте колонны с топливом [ Редактировать ]
Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к жителям украинских сел и небольших городков, а также всех, кто будет иметь подходящий случай.
Если мимо вас прошла колонна русской бронетехники, за ней через некоторое время идти колонна с топливом. Задержите или сожгите ее. Российские танки просто остановятся, наши войска их захватят и используют против врага.
По состоянию на сегодняшнее утро количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3000 человек. Более 200 интервентов попали в плен. Число пленных увеличивается. Они не ожидали такого отпора и сдаются сами. Уничтожены сотни единиц бронетехники, в том числе более ста российских танков.
Враг поменял тактику: российские войска обстреливают жилые кварталы, больницы, учебные заведения.
Поскольку быстрое наступление большими колоннами захлебнулось, начали активнее применять ДРГ и десант. Наша армия и тероборона эффективно их обезвреживают. Но силам обороны нужна помощь, чтобы действовать на опережение.
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