Известная советская и российская актриса Лия Ахеджакова поддержала Украину в войне с Россией. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Артистка перевела деньги на нужды украинской армии.

Я поддержала армию Украины переводом в 10000$, и призываю вас сделать то же самое! И еще раз говорю: мне действительно очень жаль, что такое случилось. У меня все в груди сжимается, осознавая, что сейчас у вас в стране умирают как ваши, да и наши ребята. Где-то даже совсем молодые. И я искренне хочу, чтобы все это закончилось.

"Уверена, что это средства пойдут в правильное русло", - подчеркнула она.