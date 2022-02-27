Российская актриса Лия Ахеджакова перевела деньги на нужды ВСУ [ Редактировать ]
Известная советская и российская актриса Лия Ахеджакова поддержала Украину в войне с Россией. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Артистка перевела деньги на нужды украинской армии.
Я поддержала армию Украины переводом в 10000$, и призываю вас сделать то же самое! И еще раз говорю: мне действительно очень жаль, что такое случилось. У меня все в груди сжимается, осознавая, что сейчас у вас в стране умирают как ваши, да и наши ребята. Где-то даже совсем молодые. И я искренне хочу, чтобы все это закончилось.
"Уверена, что это средства пойдут в правильное русло", - подчеркнула она.
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