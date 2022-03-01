Русские актеры, находящиеся в Украине под обстрелами, рассказали всю правду, что тут происходит на самом деле в нашей стране.

Мы сейчас в Украине, мы видим все, что происходит на самом деле. Нельзя это назвать "операцией", это война, настоящая война, над нами летят ракеты, взрываются снаряды.

Они отметили, что в Украине погибают гражданские невинные ни в чем люди.