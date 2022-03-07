ВСУ опубликовали видео удара по российскому кораблю под Одессой [ Редактировать ]
7 марта подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины, защищающие Одесскую область, поразили российский военный корабль. Генштаб Украины опубликовал видео удара по вражескому судну.
Напомним, что под Херсоном морская пехота уничтожила 30 российских вертолетов.
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