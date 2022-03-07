В Украине создали Telegram-канал для поиска пропавших детей [ Редактировать ]
В Украине создали Telegram-канал, который оперативно дает информацию о детях, которые потерялись или наоборот – были найдены. Telegram-канал поможет родителям отыскать пропавших детей, которые в хаосе первых дней вторжения России в Украину, могли потерять контакт с родными.
Так, в запросе нужно указать: имя и фамилию пропавшего человека, дату рождения, обстоятельства, при которых человек исчез, когда был последний контакт и контактный номер.
С помощью этой базы можно искать также и взрослых, с которыми была потеряна связь.
Создатели Telegram-канала просят максимально проверять всю информацию, так как сейчас очень много разнообразных фейков. А это приводит к сильной панике среди людей.
Адрес канала по поиску людей - https://t.me/poshuk_znyklyh
Ранее сообщалось, что в России требуют запретить Telegram-бот с фото погибших оккупантов.
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