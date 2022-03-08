Місія здійсненна? Європейський Союз планує скоротити залежність від російських енергоресурсів - це програма мінімум. Як максимум - взагалі відмовитися від імпорту газу і нафти з Росії. Чи реальні ці плани і як їх можна втілити в життя, не ставлячи під загрозу енергобезпеку Євросоюзу - Тетяна Логунова розкаже.