Європейський Союз планує скоротити залежність від російських енергоресурсів [ Редактировать ]
Місія здійсненна? Європейський Союз планує скоротити залежність від російських енергоресурсів - це програма мінімум. Як максимум - взагалі відмовитися від імпорту газу і нафти з Росії. Чи реальні ці плани і як їх можна втілити в життя, не ставлячи під загрозу енергобезпеку Євросоюзу - Тетяна Логунова розкаже.
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Наразі до 40 % газу країни Європи отримають із Росії, але, за словами голови Єврокомісії - Урсули фон дер Ляєн, ЄС веде активні переговори з провідними експортерами блакитного палива, зокрема з Єгиптом, Катаром та США.
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