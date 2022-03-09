Россию отстранили от Чемпионата миру по футболу 2022 года [ Редактировать ]
Россию отстранили от Мундиаля
Международная федерация футбола (ФИФА) исключила сборную России по футболу из числа участников плей-офф чемпионата мира в 2022 году в Катаре.
В официальном заявлении ФИФА сообщается, что сборная Польши автоматически вышла в финал стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата мира 2022 года в Катаре. Сборная Польши 29 марта сыграет с победителем матча между командами Швеции и Чехии.
Таким образом, сборная России точно не сыграет в стыках ЧМ-2022 из-за наложенных санкций.
Матч между сборными Шотландии и Украины в полуфинале стыков перенесен на июнь, хотя изначально игра была запланирована на 24 марта в Глазго. Украинская сторона уведомила ФИФА о невозможности проведения матча в конце марта из-за российского вторжения.
28 февраля ФИФА и УЕФА объявили пакет совместных санкций против российского футбола из-за вторжения в Украину. Из-за них, кроме сборной России, московский "Спартак" больше не сыграет в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. УЕФА также разорвал контракт с "Газпромом", который спонсировал Лигу чемпионов и Лигу Европы до 2024 года.
Напомним, что Украина вырвала у боснийцев путевку в плей-офф отбора ЧМ-2022.
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