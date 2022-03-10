Минцифры запустило новый чат-бот в Telegram "єВорог", через который можно сообщить ВСУ о передвижении российских войск или вражеской техники. Этот бот является защищенным - отправить материалы можно только после авторизации через приложение "Дія".

Как сказано на сайте Министерства цифровой трансформации, авторизация для работы "єВорога" нужна, чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео. Отметим, что воспользоваться указанным сервисом можно только с помощью смартфона.

Как пользоваться "єВорогом":

Перейдите по ссылке в смартфоне: https://t.me/evorog_bot

Щелкните: "Авторизироваться". Далее нужно подтвердить личность в "Дії" (это нужно, чтобы услугой не смогли воспользоваться оккупанты, а только авторизованные пользователи).

Выберите, что именно вы видели, - технику или солдат.

Отправьте фото или видео.

Выберите область из списка и отправьте геолокацию техники или живой силы врага.

Опишите своими словами то, что вы увидели.

Вся информация, которую вы сообщите, будет передана Вооруженным силам Украины.