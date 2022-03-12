По состоянию на утро субботы, 12 марта, в Николаеве идут ожесточенные бои с российскими оккупантами. Украинские военные держат оборону и не дают противнику продвинуться. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Пограничники также опубликовали видео упорных боев в городе этой ночью.

На кадрах видны многочисленные вспышки в ночном городе.

Также жители Николаева сообщают о многочисленных звуках взрывов.