В воскресенье, 13 марта, Украина открывает 14 гуманитарных коридоров в горячие точки страны. По ним будут эвакуировать людей в более безопасные города.

Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Так, сегодня открываются гуманитарные коридоры по следующим маршрутам: