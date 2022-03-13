В Италии перевернулся автобус, который перевозил украинских беженцев. Об этом сообщается в Twitter итальянской спасательной службы.

В результате погибла украинка, мать двоих детей. Авария произошла в Форли-Чезена. На данный момент известно об одной погибшей, также есть пострадавшие среди других пассажиров.

Для поднятия автобуса задействовали два подъемных крана.

Местные СМИ сообщают, что в автобусе находились около 20 человек. Он направлялся в Пескару. В результате аварии погибла женщина, мать двоих детей. Детей взяли под защиту социальные службы Чезены, их передадут родственникам в Пезаро.

Еще пять человек были доставлены в больницу в Римини.