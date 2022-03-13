Киев обратился к городам-побратимам с просьбой закрыть небо над Украиной - Кличко [ Редактировать ]
Киев обратился к городам-побратимам с просьбой поднять на уровне своих правительств вопрос закрытия неба над Украиной. Или предоставления Украине военных самолетов и систем ПВО для обороны нашего государства. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
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