Оккупанты ударили по Авдеевке: есть погибшие и раненые (фото) [ Редактировать ]
В Авдеевке российские оккупанты обстреляли девятиэтажку, магазин и административное здание. По предварительным данным, погибли два человека и трое ранены. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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