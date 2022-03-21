Уряд Німеччини прогнозує, що найближчим часом до країни прибуде мільйон біженців з України [ Редактировать ]
Не 200 тисяч, а вп'ятеро більше.
Уряд Німеччини прогнозує: найближчим часом до країни прибуде мільйон біженців з України. Чи зможуть німці прийняти та влаштувати усіх втікачів від війни?
Тетяна Логунова розкаже.
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