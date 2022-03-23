Троє американських військових підірвалися на міні поблизу Києва [ Редактировать ]
Троє американських військових підірвалися на міні на передовій поблизу Києва.
Усі живі і наразі лікуються в одному з медзакладів неподалік столиці.
Що змусило їх покинути Сполучені Штати та доєднатися до лав захисників України - дивіться далі.
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