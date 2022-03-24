Министр аграрной политики подал в отставку [ Редактировать ]
Министр аграрной политики Роман Лещенко подал в отставку. Об этом сообщили собеседники в парламенте.
Верховная Рада может принять ее 24 марта.
Причина ухода Лещенко не называется. В случае его отставки временно исполнять обязанности должен первый заместитель Тарас Высоцкий.
В то же время источники сообщают, что занять кресло министра на постоянной основе может глава профильного комитета Рады Николай Сольский.
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