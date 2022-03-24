Министр аграрной политики Роман Лещенко подал в отставку. Об этом сообщили собеседники в парламенте.

Верховная Рада может принять ее 24 марта.

Причина ухода Лещенко не называется. В случае его отставки временно исполнять обязанности должен первый заместитель Тарас Высоцкий.

В то же время источники сообщают, что занять кресло министра на постоянной основе может глава профильного комитета Рады Николай Сольский.