Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на своем посту еще на год из-за войны в Украине. Об этом сообщает норвежская телекомпания NTv2 и ежедневная газета Dagens Naeringsliv со ссылкой на свои источники.

Нынешний срок полномочий Столтенберга истекает 1 октября, и он должен был занять пост управляющего центральным банком Норвегии к концу 2022 года.