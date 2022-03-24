Йенс Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год из-за войны в Украине [ Редактировать ]
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на своем посту еще на год из-за войны в Украине. Об этом сообщает норвежская телекомпания NTv2 и ежедневная газета Dagens Naeringsliv со ссылкой на свои источники.
Нынешний срок полномочий Столтенберга истекает 1 октября, и он должен был занять пост управляющего центральным банком Норвегии к концу 2022 года.
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