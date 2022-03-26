В результате сегодняшнего ракетного обстрела, который произошел во Львове, пострадали пять человек. При этом информация о попадании ракеты в жилой дом или другой объект инфраструктуры не подтвердился.

Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

"Произошли два ракетных удара в пределах Львова. Информация о том, что попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек", - написал он.

При этом Козицкий подчеркнул, что угроза ракетного удара по Львову сохраняется.

"Оставайтесь в укрытиях! Не ходите по улице! Не фотографируйте ничего! Не читайте информацию в анонимных телеграммах-каналах и не распространяйте ее оттуда", - добавил глава ОВА.

В результате ракетного удара по Львову пострадало хранилище с топливом.

"Жилищная инфраструктура не пострадала", - сообщил мэр Львова Андрей Садовой.