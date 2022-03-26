Ракетный удар по Львову: пострадали пять человек [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В результате сегодняшнего ракетного обстрела, который произошел во Львове, пострадали пять человек. При этом информация о попадании ракеты в жилой дом или другой объект инфраструктуры не подтвердился.
Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.
"Произошли два ракетных удара в пределах Львова. Информация о том, что попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек", - написал он.
При этом Козицкий подчеркнул, что угроза ракетного удара по Львову сохраняется.
"Оставайтесь в укрытиях! Не ходите по улице! Не фотографируйте ничего! Не читайте информацию в анонимных телеграммах-каналах и не распространяйте ее оттуда", - добавил глава ОВА.
В результате ракетного удара по Львову пострадало хранилище с топливом.
"Жилищная инфраструктура не пострадала", - сообщил мэр Львова Андрей Садовой.
по теме
В результате ракетного удара по львовскому авиаремонтному заводу ранен один человек
В воскресенье утром, 13 марта, во Львове слышны звуки сирен
Городской совет Мариуполя сообщил, что оккупанты похитили людей с территории Горбольницы №1
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выразил убеждение, что только президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подтвердил, что обнаруженным в Босфорском проливе объектом оказалась мина старого образца