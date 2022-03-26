Завершився дводенний саміт лідерів Євросоюзу [ Редактировать ]
Ні російським рублям і "так" спільним закупівлям газу разом з Україною. Завершився дводенний саміт лідерів Євросоюзу. До чого домовились і які рішення ще ухвалили? Про результати - розкаже Олена Абрамович.
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