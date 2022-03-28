У Славутичі хліб продаватимуть по талонах [ Редактировать ]
В окупованому Славутичі Київської області хліб продаватимуть по талонах. Про це повідомляє Славутицька міська рада.
З 28 березня хліб у місті продаватиметься по талонах, що видавались при отриманні гуманітарної допомоги. Приходити треба в зазначене у талоні число та магазин. Система продажу хліба тільки налагоджується, просимо з розумінням поставитись до цього процесу.
В окупованому Славутичі вкрай обмежена кількість гуманітарної допомоги, але достатньо на складах, потрібна лише доставка.
Зранку мер Юрій Фомічев повідомляв, що окупанти вийшли за межі "міста енергетиків".
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