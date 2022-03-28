У Росії є плани на 30 та 60 днів після початку вторгнення - розвідка [ Редактировать ]
Росія розробила плани на 30 та 60 днів від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Coffee or Die.
За його словами, Москва через два дні після початку наступу зрозуміла, що все йде не по її плану.
Тому вони склали план під назвою Д-30 і Д-60.
За словами очільника розвідки, перший етап Україна пройшла, і окупанти зазнали невдачі.
Оскільки ми розуміємо, що росія робить, ми віримо, що Д-60 теж буде невдалим Ми стоїмо і можемо стояти довго. Ми готові до цього. Ми звільнимо всі тимчасово окуповані території України.
Нагадаємо, що раніше голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що росія планує розділити Україну за "корейским" сценарієм.
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