"Ситуація сильно загострюється": на Луганщину окупанти звозять технику - голова ОВА [ Редагувати ]
Обстановка на Луганщині загострюється, російські окупанти привозять багато техніки, також до області прибули кадировці. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Ситуація дуже сильно загострюється. Ми фіксуємо, що дуже багато техніки привозять. Здебільшого розвантажують у Дебальцевому і далі тягнуть до нашої області. Вже заїхали до області на тимчасово окуповану територію чеченці.
Губернатор області зазначив, що розрекламовані чеченські бойовики, "ніби це якісь породження пекла" не такі вже й страшні для українського війська.
Насправді наші вчора накрили артилерійським залпом близько 50 одиниць техніки і штаб чеченців розстріляли. Ніхто живим звідти не вийшов.
За словами Гайдая, чеченців використовують як загороджувальні загони проти мобілізованих жителів Донбасу, яких забирають з вулиць окупованих територій та під страхом розстрілу відправляють воювати проти України.
Глава ОВА вважає, що після накопичення сил окупанти підуть на прорив у районі Попасної та Рубіжного.
Я думаю, що коли стягнеться достатня кількість техніки, вони намагатимуться робити якийсь великий прорив у районі Попасної та Рубіжного. Наразі вони кидають ці свіжомобілізовані сили постійно в атаку, щоб хоч якось десь пробитися, але в них нічого не виходить. Тому все зараз обстрілюється.
Нагадаємо, що за даними Генштабу на Харківщині окупанти створюють нове угруповання військ для наступу на Донбас.
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