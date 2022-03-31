За добу до Запоріжжя евакуювалися майже 1,5 тисячі людей - Верещук [ Редагувати ]
Протягом доби до Запоріжжя були евакуйовані 1458 людей. Більше ніж 600 людей вдалося евакуювати з Маріуполя.
Про це повідомляє міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.
"По погоджених трьох гуманітарних коридорах, сьогодні, на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1458 людей. З них 631 людина з Маріуполя, та 827 мешканців міст Запорізької області: Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Пологе, Горіхів, Гуляйполе, Василівка", - заявила Верещук.
Також до Бердянська їхали 45 автобусів для евакуації, однак російські військові їх не впустили до міста. 600 людей, які вийшли сьогодні з міста, завтра зранку мають вирушити до Запоріжжя.
"Більше 30 автобусів залишаються на в’їзді до міста Бердянськ, щоб завтра забрати Маріупольців й мешканців Бердянська до Запоріжжя", - додала Верещук.
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