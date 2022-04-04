Рятувальники розміновують Київську область: скільки часу знадобиться на обстеження території [ Редагувати ]
Велика зачистка. Рятувальники та армійці розміновують звільнену від російських нелюдів Київську область.
Бо, відступаючи, окупанти залишили по собі не тільки докази своїх звірств, але й багато смертельних пасток: міни, розтяжки, снаряди...
Поки повертатися у звільнені міста не можна. Скільки часу знадобиться на обстеження території і що зараз відбувається на півночі від столиці? Розкаже Даніїл Снісар.
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