Поки повертатися у звільнені міста не можна.

Велика зачистка. Рятувальники та армійці розміновують звільнену від російських нелюдів Київську область.

Бо, відступаючи, окупанти залишили по собі не тільки докази своїх звірств, але й багато смертельних пасток: міни, розтяжки, снаряди...

Поки повертатися у звільнені міста не можна. Скільки часу знадобиться на обстеження території і що зараз відбувається на півночі від столиці? Розкаже Даніїл Снісар.