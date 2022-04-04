Священник вже вивіз більше 1,5 тисячі переселенців.

З-під обстрілів у мирне життя. Евакуацією людей з гарячих точок займаються не лише дипломати-переговорники, але й прості люди.

Приміром, священник із Дніпропетровської області вже вивіз більше 1,5 тисячі переселенців до себе у шелтер. А вже звідти - допомагає дістатися людям європейських країн.

Скільки життів він уже врятував? Про це - далі.