Священник із Дніпра допомагає людям евакуюватися з гарячих точок [ Редагувати ]
З-під обстрілів у мирне життя. Евакуацією людей з гарячих точок займаються не лише дипломати-переговорники, але й прості люди.
Приміром, священник із Дніпропетровської області вже вивіз більше 1,5 тисячі переселенців до себе у шелтер. А вже звідти - допомагає дістатися людям європейських країн.
Скільки життів він уже врятував? Про це - далі.
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