У росії розбився винищувач МіГ-31 [ Редагувати ]
Російський винищувач МіГ-31 зазнав аварії в Ленінградській області РФ. Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на Західний військовий округ.
Екіпажу вдалося катапультуватися. Літак упав у безлюдному місці, руйнувань на землі немає. За попередньою інформацією, причиною події могла стати технічна несправність.
МіГ-31 - радянський і російський двомісний надзвуковий висотний всепогодний винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії. Перший радянський бойовий літак 4-го покоління.
За даними Генштабу на ранок 8 квітня окупанти втратили в Україні 135 гелікоптерів та 150 літаків.
по темі
На Харьковском направлении украинские силы ПВО сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 и беспилотник. Об этом сообщает Воздушное командование "Восток"
Под Чугуевым ВСУ сбили российский истребитель, а в Харьковском районе уничтожены два вражеских беспилотника. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
Генасамблея ООН проголосувала за припинення роботи росії у Раді ООН з прав людини через грубі та систематичні порушення прав людини в Україні російськими військовими
Новий пакет санкцій блокує більшість шляхів для зовнішньої торгівлі росії
Вартість нових автомобілів, які продаються в автодилерів у росії, у березні 2022 року в середньому зросла на 40%. Найпопулярніша іномарка Kia зросла в ціні на 24-39%. Найбільше - в середньому на 50-60% - подорожчали автомобілі преміум-класу.