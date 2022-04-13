Пішла з життя першої міністерки культури України Лариси Хоролець. Їй було 73 роки. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Зупинилося серце Лариси Хоролець, першої міністра культури України. Лариса Іванівна була професіоналом своєї справи: педагог, драматургиня, актриса. Колектив Міністерства культури та інформаційної політики висловлює щирі співчуття близьким та рідним пані Лариси. Світла пам’ять...

Лариса Хоролець народилася 25 серпня 1948 у Києві Київ. Радянська та українська акторка театру і кіно, драматург, політик.

Творчий шлях почала на кіностудії ім. О. Довженка. Знімалася у фільмах "Партизанська іскра", "Кров людська - не водиця", "Сашко", "Морська чайка", "Між добрими людьми" та ін.

Служила у Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка (1973–1998).

Лариса Хоролець