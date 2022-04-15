У державний застосунок "Дія" повернули посвідчення водія і техпаспорт. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На початку війни Мінцифри вимкнуло деякі реєстри задля безпеки.

Тепер ви знову можете показувати посвідчення водія і техпаспорт у застосунку Дія. Ми відновили таку можливість. Адже на початку повномасштабного вторгнення рф в Україні ми вимкнули деякі реєстри задля безпеки. Саме тому цифрові документи та послуги були тимчасово недоступні в Дії. Зараз Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС знову працює. Тож права і техпаспорт підтягнуться в Дію автоматично після авторизації в застосунку.